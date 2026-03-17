Motociclista Muere tras Accidente en Periférico Raúl López Sánchez en Torreón

La mañana de este martes 17 de marzo, un accidente fatal se registró en el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del puente Villa Florida en dirección de Sur a Norte en Torreón. El incidente fue reportado a las 5:30 horas.

El percance ocurrió cuando un hombre que viajaba en motocicleta, perdió la vida en el lugar. El conductor de una camioneta, tras impactar al motociclista, volcó e intentó darse a la fuga; sin embargo, fue detenido minutos después por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT).

Muere Motociclista al Chocar con Camioneta en Periférico de Torreón; Conductor Intentó Huir.

Paramédicos de la Cruz Roja y otros cuerpos de emergencias se trasladaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del motociclista. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Fatal volcadura deja a un hombre sin vida en carretera Saltillo-Derramadero

Un hombre murió la tarde del 15 de marzo tras sufrir una volcadura mientras conducía sobre la carretera Saltillo-Derramadero, a la altura del kilómetro 19 de la carretera estatal 105, frente a la comunidad de La Nogalera.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control de la camioneta y salió de la carretera, lo que provocó la volcadura. Tras el accidente, el conductor fue encontrado sin signos vitales en el lugar. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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