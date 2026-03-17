Roban Máscara de la Segunda Guerra Mundial Exhibida en Museo de Saltillo

El Museo de la Muñeca en Saltillo Coahuila, reportó la desaparición de uno de sus objetos más preciados, pues, se trata de una máscara de gas que data de la época de la Segunda Guerra Mundial, la cual estaba expuesta en la sala que se instaló para recordar a las víctimas del Holocausto.

A través de la página de Facebook del museo, su fundadora Cynthia Fuentes, se dirigió a la comunidad en general para emprender la búsqueda de esta peculiar máscara, indicando que sustrajeron ilegalmente de la colección del Holocausto.

La máscara se encontraba sobre antiguos proyectores de cine y otros objetos de la época de los treintas y cuarentas que, fueron adquiridos en diversos anticuarios del mundo.

En la publicación, Cynthia Fuentes, señaló que es una pieza única y significativa que forma parte de la exposición sobre la historia y la cultura de las muñecas de esa época. Desafortunadamente el circuito de cámaras de seguridad no funciona y no se pudo determinar quién habría sido la persona que se llevó la máscara.

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Exhortó a la persona o personas responsables de este hurto, a devolverla, o brindar información sobre su paradero al número 844 448 30 46.

¿Qué es el museo de las muñecas?

El Museo de las Muñecas, también conocido como Museo de la Catrina, es un espacio cultural ubicado en la ciudad de Saltillo donde se resguarda y exhibe una colección de más de siete mil muñecas que han marcado a distintas generaciones a lo largo del tiempo. Este recinto reúne piezas provenientes de diferentes países y épocas

Dentro de su colección se encuentran muñecas antiguas elaboradas en París, Francia, que datan del año 1890, así como piezas fabricadas con diversos materiales y técnicas propias de cada época.

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