Muere Hombre Mientras Jugaba Básquetbol en Auditorio Municipal de Matamoros

Durante la noche del lunes 16 de marzo, un hombre de la tercera edad de 60 años, perdió la vida mientras jugaba básquetbol en el Auditorio Municipal de Matamoros. El fallecido fue identificado como Sergio Sánchez.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente la causa del fallecimiento fue natural. Al lugar acudió un agente del Ministerio Público, quien realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Diversos planteles escolares expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Sergio Sánchez, quien se desempeñó como profesor de banda de guerra.

Muere hombre en vía pública de Torreón

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este martes 17 de marzo tras desvanecerse en la vía pública en la colonia Las Margaritas de Torreón. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar luego del reporte al sistema de emergencias, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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El fallecido fue identificado como Marcelino López, de 76 años. De acuerdo con familiares, el adulto mayor había presentado problemas de salud en días recientes. Elementos del Ministerio Público acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

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