Hombre en Presunto Estado de Ebriedad Muere al Volcar en Carretera Saltillo-Derramadero

Un hombre que conducía en presunto estado de ebriedad, murió en una volcadura ocurrida la tarde del domingo 15 de marzo sobre la carretera Saltillo-Derrramadero. De acuerdo co los primeros indicios, Manuel García de 47 años, originario del ejido Derramadero, conducía una camioneta con dirección al ejido Cadereyta donde cargaría agua para llenar un tonel.

Se presume que, su estado inconveniente y el presunto exceso de velocidad al que conducía, fueron factores para que perdiera el control del volante y se saliera de la carretera hacia su derecha, a la altura del kilómetro 19 de la carretera estatal 105, frente a la comunidad La Nogalera.

Se informó que el conductor no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente, por lo que salió proyectado por una de las ventanas y cayó a un costado del vehículo, donde quedó sin signos vitales.

Muere Hombre en Accidente Volcadura en Carretera Saltillo-Derramadero.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, tomaron conocimiento y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere mujer de 70 años al volcar en autopista Saltillo-Torreón

Una mujer de aproximadamente 70 años perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas luego de la volcadura de una camioneta en la autopista Saltillo–Torreón, a la altura del municipio de General Cepeda. El accidente se registró el martes 10 de marzo, cuando el conductor perdió el control del vehículo.

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Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de la adulta mayor, mientras que un hombre de 70 años y una mujer de alrededor de 30 resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a una clínica del ISSSTE en Saltillo para recibir atención médica.

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