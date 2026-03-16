Localizan a Mujer Sin Vida en Arroyo de la Colonia Vista Hermosa en Saltillo

El cuerpo en estado de descomposición de una mujer, fue localizado al fondo de un arroyo de la colonia Vista Hermosa en Saltillo. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 15 de marzo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que sus agentes tomaron conocimiento de los hechos y que hasta el momento, el cuerpo se encuentra como no identificado. Señalaron que presentaba huellas de carroñerismo.

Encuentran Cuerpo de Mujer en Arroyo de la Colonia Vista Hermosa en Saltillo.

Un grupo multidisciplinario de Servicios Periciales realizarán la necropsia de ley aplicando protocolo para personas no localizadas. La Fiscalía se comprometió a dar más detalles una vez que exista mayor información disponible.

Hallan a hombre sin vida en el Río Bravo

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en las aguas del Río Bravo, a la altura de la colonia Morelos, en Piedras Negras. El hallazgo se registró durante la mañana del 7 de febrero.

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Elementos del Grupo Beta acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo del masculino, quien vestía ropa de color negro y hasta el momento no ha sido identificado. Debido al avanzado estado de descomposición.

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