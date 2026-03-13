Detienen a Mujer por Presunta Trata de Personas en Coahuila

Elementos de Seguridad Pública de Piedras Negras lograron la detención de una mujer por el presunto delito de trata de personas. Tras una investigación iniciada en 2025, las autoridades realizaron cateos en distintos domicilios de la ciudad como parte de las indagatorias para reunir pruebas relacionadas con el caso.

Lo anterior permitió recabar información en contra de una mujer identificada como Verónica “N”, de 33 años de edad, quien fue señalada como presunta responsable del delito de trata de personas, de acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación.

Detienen a Mujer Señalada por Presunta Trata de Personas en Piedras Negras.

La captura se concretó tras un reporte al sistema de emergencias 911 por un caso de violencia familiar en la colonia Los Olivos, donde la mujer fue detenida y puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Posteriormente fue presentada ante un juez de control, quien dará seguimiento a su proceso legal.

Detienen cuatro personas y aseguran droga durante cateo en Piedras Negras

El pasado 4 de febrero del 2026, cuatro personas fueron detenidas y autoridades aseguraron droga conocida como cristal durante un cateo realizado en la colonia Privada Blanca en Piedras Negras.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Civil de Coahuila, SEDENA y Guardia Nacional realizaron el cateo tras el reporte de vecinos del sector, quienes señalaron que el lugar era utilizado como lugar para vender droga.

Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinara la situación legal de las personas arrestadas.

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