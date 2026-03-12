Muere Niña de 10 Años por Presunta Rickettsia en Torreón

En redes sociales circuló una fotografía de la velación de una menor que perdió la vida presuntamente a causa de la mordedura de una garrapata. Familiares colocaron el ataúd de la niña de 10 años en una plaza ubicada en la calle Isabel del Fraccionamiento Ana de Torreón.

Muere Menor por Presunta Rickettsia en Torreón.

La jurisdicción Sanitaria Número 6 con sede en Torreón, tiene registrada el fallecimiento de esta menor como un caso sospechoso de rickettsia, sin embargo, se informó que se están realizando los estudios médicos correspondientes para confirmar o descartar que la mordedura de una garrapata sea la causa de muerte de la menor.

Síntomas de la rickettsia

La rickettsia es una enfermedad bacteriana grave que puede ser mortal si no se trata a tiempo, es transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas y puede provocar los siguientes síntomas:

Nauseas

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Erupciones cutáneas

Entre los casos más recientes registrados en Coahuila, destaca uno ocurrido el 4 de febrero de 2026, cuando autoridades sanitarias implementaron un cerco sanitario en la colonia Manantiales del Valle, al oriente de Ramos Arizpe, luego de que una menor y un joven murieran por un presunto caso de rickettsia.

Noticia relacionada: Investigan Posibles Casos de Rickettsia tras Muerte de Menor y Joven en Saltillo

El sector salud informó que las muestras clínicas fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE) para confirmar si las víctimas eran portadoras de esta enfermedad.

Historias recomendadas: