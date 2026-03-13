Localizan con Vida a Adulto Mayor tras Más de 24 Horas Perdido en el Monte en Coahuila

Luego de permanecer más 24 horas a la intemperie, sin agua ni alimentos, personal de Protección Civil y Bomberos logró localizar con vida a Juan José Ramírez de la Rosa de 74 años de edad, quien se encontraba en una zona de monte en despoblado de la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

El adulto mayor fue encontrado postrado y con algunas lesiones en el cuerpo, por lo que recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.

El hombre de la tercera edad había sido reportado como desaparecido por sus familiares, quienes indicaron que desde la mañana del miércoles 11 de marzo salió de su domicilio para recolectar frutos silvestres en el área conocida como El Pico del Águila. Ante el reporte, autoridades de Protección Civil, Bomberos y diversas corporaciones policiacas iniciaron un operativo de búsqueda en brechas y zonas de monte.

Durante las labores, los rescatistas realizaron recorridos por distintos sectores del área, además de utilizar drones para ampliar el rango de vigilancia. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, el operativo tuvo que ser suspendido durante la noche del miércoles.

La mañana del jueves se reanudaron los trabajos de rastreo, lo que finalmente permitió ubicar al adulto mayor en una zona despoblada. Tras su localización, fue auxiliado por los rescatistas y posteriormente trasladado para recibir valoración médica.

Identifican restos en fosa común de joven Reportado como desaparecido hace 11 años en Coahuila

Autoridades de Coahuila identificaron el cuerpo de un joven que fue recuperado de una fosa común, se informó que se trata de Javier Martínez, reportado como desaparecido hace 11 años por su padre quien es conocido por ser el propietario de un restaurante en Monterrey, Nuevo León.

Este miércoles 11 de marzo, trascendió que, estudios forenses y análisis de genética realizados al cuerpo, determinaron que el joven murió a causa de las lesiones provocadas por un accidente automovilístico ocurrido en Nuevo León en 2015.

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Autoridades informaron que en ese periodo de tiempo, nadie identificó el cuerpo, por lo que fue destinado a una fosa común, a pesar de que fue reportado como desaparecido en Coahuila. La Fiscalía para Personas Desaparecidas de Coahuila llevará a cabo un proceso legal para entregar los restos del joven a su familia.

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