Encuentran Cráneo Humano en Puente Peatonal de Gómez Palacio

Un cráneo humano fue localizado en un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano y calle 25 en la colonia Fidel Velázquez en Gómez Palacio. El hallazgo ocurrió la mañana de este domingo 15 de marzo. Fue una persona de 44 años quien, al cruzar por el lugar, observó el cráneo.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal y Ejército Mexicano para resguardar la zona. El cráneo fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle los exámenes correspondientes.

Se informó que se trata de un cráneo antiguo y la línea de investigación de las autoridades apunta a una posible práctica de brujería.

Localizan cráneo humano con mensaje de brujería en Gómez Palacio

La mañana del 2 de marzo de 2026 fue localizado un cráneo humano acompañado de una cartulina con un mensaje relacionado con la brujería en la Plaza Fundadores, en el centro de Gómez Palacio. El hallazgo fue realizado por un adulto mayor de 64 años que transitaba por el lugar y dio aviso a las autoridades.

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El fragmento óseo, descrito como un cráneo antiguo de color amarillento y sin mandíbula, fue asegurado y trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

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