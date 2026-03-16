Localizan Cuerpo Sin Vida en Cerro de Saltillo

Cerca del mediodía de este lunes 16 de marzo se recibió una serie de llamadas a la línea de emergencias en las que se reportaba el hallazgo de un cuerpo sin vida en el cerro del poblado en Saltillo.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, personal de la Fiscalía y policías municipales, quienes realizaron las maniobras necesarias para localizar y recuperar el cuerpo, debido al difícil acceso en la zona del cerro.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Trascendió que pertenecía a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente vivía en situación de calle.

Hallan a mujer sin vida en arroyo en Saltillo

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue localizado al fondo de un arroyo en la colonia Vista Hermosa en Saltillo. El hallazgo ocurrió durante la tarde del 15 de marzo, lo que generó la movilización de autoridades en la zona.

Encuentran Cuerpo de Mujer en Arroyo de la Colonia Vista Hermosa en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cuerpo permanece sin identificar. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento y trasladó los restos al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y continuar con las investigaciones.

Rescatistas hallan con vida a adulto mayor desaparecido en monte en Piedras Negras

Un adulto mayor de 74 años fue localizado con vida luego de permanecer más de 24 horas extraviado en una zona de monte en despoblado de la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte, el adulto mayor había sido reportado como desaparecido por sus familiares luego de que saliera de su domicilio para recolectar frutos silvestres en un sector cercano conocido como El Pico del Águila. Ante la situación, autoridades y corporaciones de seguridad iniciaron recorridos en brechas y zonas de monte para tratar de ubicarlo.

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Finalmente, la mañana del 12 de marzo, los rescatistas lograron encontrarlo en una zona despoblada, donde se encontraba postrado y con algunas lesiones. Tras ser auxiliado, recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y fue trasladado para recibir valoración médica.

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