Muere Hombre al Desvanecerse Mientras Le Levaba el Lonche a su Esposa en Torreón

La mañana de este martes 17 de marzo, un hombre de la tercera edad, perdió la vida en la vía pública cuando se encontraba en la colonia Las Margaritas en la ciudad de Torreón.

El adulto mayor fue identificado como Marcelino López de 76 años. Familiares comentaron que estuvo internado hace algunos días por sentirse mal y padecía de fibrosis pulmonar.

Muere Adulto Mayor al Desvanecerse en Vía Publica de la Colonia Las Margaritas en Torreón

Este martes iba a dejarle el lonche a su esposa, quien es empleada doméstica y fue ahí cuando se desvaneció. Inmediatamente se dio aviso a las corporaciones de emergencia, pero al arribo de Cruz Roja, el señor ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos del Ministerio Público quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.

Muere adulto mayor dentro de vehículo en Saltillo

Un adulto mayor de 76 años murió la mañana del 16 de enero mientras se encontraba a bordo de un vehículo en calles de la colonia La Morita, al oriente de Saltillo. De acuerdo con los reportes, el hombre de la tercera edad era trasladado por sus familiares a un consultorio médico debido a que presentaba complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar.

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Durante el trayecto, el hombre quedó inconsciente cuando circulaban por el cruce del bulevar Otilio González y las calles Fusilamiento y De las Moras. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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