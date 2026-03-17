Muere Hombre tras Choque Frontal de Camiones en Carretera Saltillo-Monterrey

Un fuerte choque se registró en la carretera de cuota Saltillo-Monterrey alrededor de las 17:00 horas, cuando dos camiones de carga colisionaron de frente a la altura del kilómetro 33, dejando a un hombre fallecido.

De acuerdo con los reportes, el camión con placas ED1711D se dirigía rumbo a Monterrey cuando impactó contra otro camión, con placas PU01921, que circulaba en dirección contraria. El conductor de esta última unidad perdió la vida, mientras que el otro involucrado presuntamente se dio a la fuga.

La circulación en la carretera permaneció totalmente detenida por varias horas. Elementos de la Guardia Nacional y personal forense acordonaron la zona y cerraron temporalmente el tramo desde la entrada Saltillo-Castaños para realizar las diligencias correspondientes

Muere joven arrollado por autobús de pasajeros al intentar cruzar carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un joven de 19 años perdió la vida la noche del 9 de marzo después de ser arrollado por un autobús de pasajeros en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del ejido 6 de Octubre.

Noticia relacionada: Joven Muere Arrollado por Autobús de Pasajeros al Cruzar Carretera Gómez Palacio-Jimenez

De acuerdo con los peritajes, el joven intentaba cruzar la carretera con su motocicleta cuando fue impactado por el autobús que circulaba con preferencia sobre la vialidad. El conductor de la unidad, identificado como Omar “N” de 37 años, quedó bajo resguardo de las autoridades.

Historias recomendadas: