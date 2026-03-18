Abandonan Perro Sin Vida Dentro de Bolsa a las Afueras de Control Canino en Torreón

Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo, el cuerpo sin vida de un perro, dentro de una bolsa negra, fue abandonado a las afueras del Centro de Control Canino de Torreón.

Esta situación ha sido un problema recurrente en los últimos meses, sin que hasta el momento se le haya dado una solución. En el exterior y alrededores del Centro de Control Canino no hay cámaras de vigilancia instaladas, por lo que se desconoce quiénes son las personas que abandonan a los animales.

Para las mascotas con dueño, los servicios funerarios para animales son la opción adecuada; mientras que, en el caso de perros en situación de calle, se puede realizar el reporte al 911 para su traslado al rastro municipal, que es el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, el problema persiste. La titular de la dependencia, Elizabeth Torres Ugarte, exhortó a la ciudadanía a no dejar animales sin vida en este lugar, ya que no es el sitio indicado.

Perrita abandonada en Bosque Venustiano Carranza de Torreón es rescatada y adoptada

Una perrita de apenas cuatro meses fue abandonada durante la madrugada del 16 de febrero en el Bosque Venustiano Carranza en Torreón. De acuerdo con los reportes, dos jóvenes la dejaron en el lugar tras llegar a bordo de un vehículo.

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El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia, lo que permitió a las autoridades ubicar a uno de los presuntos responsables. El joven, identificado como José Ángel “N”, fue detenido por su probable participación en actos de maltrato animal. La cachorra presentaba un estado de salud delicado, ya que padecía gastroenteritis hemorrágica.

Adoptan a Perra que fue Abandonada en Bosque Venustiano Carranza en Torreón.

Tras recibir atención veterinaria, la perrita logró recuperarse y posteriormente fue adoptada por un ciudadano, quien le dio un nuevo hogar y una segunda oportunidad de vida, cambiando incluso su nombre a “Merlina”.

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