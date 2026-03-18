Atropellan a Mujer Motociclista en Colonia San Isidro en Torreón; Conductor Huyó del Lugar

La mañana de este miércoles 18 de marzo, una mujer resultó lesionada cuando fue atropellada a bordo de su motocicleta en la colonia San Isidro de la ciudad de Torreón, Coahuila.

Elizabeth Hernández circulaba por la calzada Madrid cuando un vehículo le cortó la circulación en la calle Amsterdam, lo que provocó que la mujer cayera de su motocicleta.

La mujer quedó tendida en el pavimento y tuvo que ser trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja mientras que el responsable huyó del lugar después del accidente.

Conductor Huye Después de Arrollar a Mujer en Colonia San Isidro en Torreón.

Agentes de peritos y elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable.

Taxista atropella a hombre en el centro de Piedras Negras

Un hombre resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha luego de ser atropellado por un taxista mientras intentaba cruzar una calle en el centro de Piedras Negras, el pasado 11 de marzo. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Fuente y Zaragoza, frente a oficinas del SAT.

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El lesionado, identificado como Marcos “N”, fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado, mientras que el conductor del vehículo, Ignacio “N”, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Autoridades indicaron que el taxi contaba con seguro, por lo que se esperaba que ambas partes llegaran a un acuerdo legal.

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