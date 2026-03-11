Hombre es Arrollado por Taxista al Salir del SAT en Piedras Negras; Sufre Fractura Expuesta

Un hombre sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha después de ser arrollado por un taxista mientras cruzaba la intersección de las calles Fuente y Zaragoza, frente a las oficinas del SAT en el centro de Piedras Negras.

El afectado, identificado como Marcos "N", declaró que al salir del SAT e intentar cruzar la calle fue embestido por un vehículo, al volante del cual iba Ignacio "N". El incidente movilizó a elementos de Tránsito y paramédicos, quienes atendieron al lesionado en el lugar.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para asuntos viales, donde permanece bajo resguardo. Marcos "N" continúa internado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría.

Cabe señalar que el taxista cuenta con seguro de daños, por lo que en las próximas horas las partes podrían llegar a un acuerdo ante la autoridad ministerial.

La mañana del jueves 5 de marzo se registró un accidente vial sobre el Paseo del Tecnológico a la altura del Residencial Arezzo de Torreón entre una unidad de taxi y un vehículo particular.

El vehículo salía del residencial para incorporarse al Paseo del tecnológico, pero le cortó la circulación a una unidad de taxi que circulaba con dirección hacia el oriente de la ciudad.

Ambos vehículos sufrieron daños materiales en las partes frontales y no se reportaron personas lesionadas, únicamente el conductor del taxi recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja para descartar lesiones de gravedad. Agentes de peritos tomaron conocimiento de los hechos y se hicieron cargo del incidente.

