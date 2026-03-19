Policías Auxilian a Mujer en Labores de Parto en Casa de la Colonia Monterreal en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública brindaron apoyo a una mujer que inició labores de parto en su domicilio, ubicado en la colonia Monterreal de la ciudad de Torreón.

La señora Carmen, madre de la mujer embarazada, informó a los policías sobre la situación, por lo que acudieron al lugar; la presencia de los oficiales fue fundamental para dar tranquilidad a la familia.

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La mujer, identificada como Áime, de 30 años, recibió atención por parte de los agentes municipales mientras arribaban los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al domicilio para hacerse cargo de la atención y trasladar a la mujer y a su bebé a la clínica 16 del IMSS para su valoración médica.

Madre da a luz en su casa en la colonia Alamedas de Torreón

Un nacimiento sorpresivo se registró en la colonia Alamedas de Torreón, cuando una mujer de 21 años dio a luz a un bebé en baño de su casa. El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo a las 10:54 horas, en la cerrada Electricistas y calzada Prolongación Mónaco.

Mujer da a Luz en el Baño de su Casa en Colonia Alamedas en Torreón.

La alerta fue activada por una mujer que reportó que su cuñada con nueve meses de gestación, había dado a luz en el baño de su casa. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato al lugar para brindar atención médica a la madre y a la recién nacida.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada y se informó que tanto la joven madre como su bebé, se encuentran en buen estado de salud.

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