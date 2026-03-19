Autoridades Investigan Muerte de Bebé de Dos Meses en Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), investigan la muerte de un bebé de dos meses en hechos registrados en una casa de la colonia Villarreal en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 9:30 horas del miércoles 18 de marzo, se solicitó el apoyo de una ambulancia en una casa de la calle Rey Ricardo Primero.

PRONNIF Investiga Muerte de Bebé en Colonia Villarreal en Piedras Negras.

Al llegar, paramédicos de Bomberos brindaron atención al menor, identificado como Ángel "N"; sin embargo, el bebé ya no presentaba signos vitales. De inmediato se dio aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de los hechos e iniciaron una investigación.

El cuerpo del bebé fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Se informó que el bebé no presentaba huellas de violencia por lo que no se descarta que se trate de una muerte de cuna. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Muere bebé al caer por accidente en bote con agua en Piedras Negras

Una bebé de 1 año y 3 meses, identificada como Juliana, perdió la vida luego de caer de manera accidental al interior de un bote con agua en su casa, ubicada en la colonia Villarreal de Piedras Negras.

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El hecho fue descubierto por su hermano de 12 años, quien la encontró en el patio y alertó a sus padres. De inmediato intentaron trasladarla a un hospital, pero en el trayecto recibieron auxilio de socorristas y posteriormente arribaron al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde la menor fue declarada sin vida.

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