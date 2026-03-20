Golpean a Joven con Bate Durante Discusión por Bicicleta en Gómez Palacio

Un joven de 20 años de edad fue golpeado con un bate de beisbol durante la tarde de este jueves 19 de marzo en la comunidad de San Felipe del municipio de Gómez Palacio, Durango.

La víctima identificada como Jonathan Valerio, se encontraba laborando en unas parcelas de esta localidad cuando en un momento dado, se acercó a él, un sujeto quien traía un bate en sus manos y le comenzó a reclamar por una bicicleta.

Joven es Golpeado con Bate en Gómez Palacio; Queda inconsciente

Tras la discusión, el agresor golpeó con el bate en la cabeza a Jonathan Valerio dejándolo lesionado e inconsciente. Los familiares del lesionado lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibe atención médica especializada. Se dio a conocer que el agresor se dio a la fuga.

Detienen a dos personas tras agredir con bate a un hombre en Piedras Negras

Dos personas fueron detenidas tras ser señaladas de agredir a un hombre con un bate de béisbol en la colonia Argentinas en Piedras Negras. La víctima resultó con diversas lesiones y fue trasladada a un hospital para su atención.

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De acuerdo con el reporte médico, el hombre presentó una fractura en un brazo, además de golpes en la cabeza. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones.

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