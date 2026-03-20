Incendio por Acumulación de Gas en Negocio del Centro de Hermosillo

Un incendio registrado la mañana de este viernes en el Centro de Hermosillo dejó como saldo una mujer lesionada y daños en al menos tres establecimientos comerciales, luego de que el fuego se propagara en un inmueble donde operaban varios negocios.

El siniestro fue reportado alrededor de las 08:20 horas en el cruce de las calles Veracruz y Juárez. De acuerdo con autoridades, al arribar los cuerpos de emergencia encontraron una bodega de aires acondicionados y un local contiguo de venta de licores completamente en llamas.

El encargado de despacho de Protección Civil del Estado, Daniel Abraham Gámez Martínez, informó que una mujer resultó con quemaduras de segundo grado en un brazo, aunque se encuentra fuera de peligro. Además, otra persona presentó crisis nerviosa sin requerir traslado médico.

"Ahorita tenemos una persona lesionada menor con herida de segundo grado en un brazo, ya está siendo atendida, está fuera de riesgo y hubo una pequeña crisis nerviosa de otra persona sin mayor contratiempos. Ya tienen controlada el área bomberos, están haciendose cargo de todo el área de riesgo, se hizo ventilación en los techos para que haya más ventilación y ahorita están pues ya controlado toda la escena".

Peritajes de la Fiscalía determinarán como inició y que sucedió

Sobre el origen del incendio, indicó que el fuego tuvo mayor concentración en el área de oficinas de un establecimiento de control de temperaturas y refrigeraciones, aunque serán los peritajes de la Fiscalía los que determinen con precisión cómo inició y se desarrolló, además de que se investiga una posible explosión.

"Pues es una de las sospechas de que sí, que sí hubo explosión, pero hay que ver qué es lo que originó y cómo fue. Explosión pues puede haber un ruido fuerte y no ser propiamente una explosión, pero ya sería peritaje quien determine qué fue lo que pasó".

Elementos de bomberos lograron controlar la situación

Por su parte, Jesús Ramírez Ibarra, subdirector de Bomberos, señaló que desplegaron un operativo con alrededor de 30 elementos, apoyados por tres unidades extintoras, tres cisternas y unidades de rescate, logrando controlar la situación tras intensas labores por más de tres horas de combate.

"Estaba totalmente en llamas lo que es la bodega y lo que es la bodega principal aquí del establecimiento de aires acondicionados y la bodega del del comercio contiguo totalmente involucrarse en uno".

Reportero: Roberto Bahena N+

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