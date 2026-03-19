Detienen a Sujeto por Presuntamente Amenazar a Personas con un Machete en Hermosillo

Un sujeto que amenazaba a personas que caminaban por su alrededor, al estar armado con un machete, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal en el norponiente de Hermosillo.

El arresto se realizó a las 23:40 horas del miércoles en las calles José Gutiérrez Mata y Jesús Tánori, en la colonia Miguel Valencia, donde fue ubicado un joven que fue identificado como Luis Abraham “N”, de 23 años de edad.

El sujeto habría intimidado a transeúntes con un machete

De acuerdo con el reporte, momentos antes el individuo había intimidado a transeúntes con un arma blanca, por lo que acudieron los municipales como primeros respondientes y lo encontraron en el sitio con el arma.

Los oficiales le ordenaron que arrojara el arma, la cual era un machete con punta y filo de aproximadamente 60 centímetros, y una vez asegurada, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por los delitos de portación de arma prohibida y amenazas.



Reportero: Roberto Bahena N+

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