Sujeto Detenido por Prenderle Fuego a la Casa de su Propia Madre en Hermosillo

Diversos hechos de violencia familiar fueron atendidos por la Policía Municipal en distintos puntos de la zona urbana y rural de Hermosillo, donde inclusive un sujeto prendió fuego a la casa de su propia madre.

En el poblado Miguel Alemán, Alexander “N”, de 31 años, fue detenido luego de que su madre, de 65, solicitara ayuda en las calles 1 de junio y Guadalupe Victoria de la colonia Aguayo Porchas, donde la víctima denunció que su hijo, en actitud agresiva, prendió fuego a la parte posterior de su casa, incendio que fue controlado por elementos de Bomberos.

Mujer detenida por presuntamente causar daños en domicilio de su suegra en Hermosillo

En la colonia Primero Hermosillo, Lluvia del Carmen “N”, de 27 años, fue detenida luego de protagonizar una discusión con su pareja y causar daños en el domicilio de su suegra, ubicado en las calles Pedro Rosas y Hernán Cortés. De acuerdo con la propietaria del inmueble, de 58 años, la joven arrojó un televisor, diversos objetos y quebró los cristales de las ventanas tras molestarse cuando le pidieron que se retirara del lugar.

Dos sujetos detenidos por agredir a sus esposas

En Bahía de Kino, José Ramiro “N”, de 55 años de edad, fue aprehendido la noche de ayer tras ser señalado por agredir a su esposa, de 39 años. La mujer indicó que en las calles Golfo de Panamá y Golfo Atlántico de la colonia Mediterráneo, fue jaloneada, empujada e insultada.

En otro hecho, registrado en la colonia Cañada de los Negros, Francisco “N”, de 71 años, fue detenido tras empujar e insultar a su esposa. La mujer permitió el acceso a los agentes al domicilio ubicado en las calles Gastón Madrid y Del Kinder, donde el hombre se encontraba con actitud agresiva.

Reportero: Roberto Bahena N+

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