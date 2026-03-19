Vehículo Cae del Quinto al Cuarto Piso de Estacionamiento Multinivel en la Universidad de Sonora

Un vehículo sedán cayó del quinto al cuarto piso del estacionamiento multinivel de la Universidad de Sonora durante la noche de este jueves 19 de marzo, movilizando a los cuerpos de emergencia de la ciudad de Hermosillo.

Alrededor de las ocho de la noche se reportó el incidente en el estacionamiento al número de emergencias 9-1-1, acudiendo elementos del Departamento de Bomberos, localizando la unidad siniestrada que había caído desde el quinto al cuarto piso.

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Atienden a conductor y acompañante por crisis nerviosa tras incidente en estacionamiento

El conductor de la unidad y su acompañante fueron atendidos por crisis nerviosa, sin presentar lesiones de consideración tras la caída en el estacionamiento multinivel de la Unison.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente por lo que se espera más información por parte de las autoridades correspondientes.

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