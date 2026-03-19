Aseguran 15 Paquetes de Presunta Droga en Carretera Guaymas-Ciudad Obregón en Sonora

Ocultos en un compartimento de una camioneta, se aseguraron diversos paquetes de presunta droga y se detuvo a una persona, durante un operativo realizado por personal militar y de la Guardia Nacional en el sur del estado.

Los hechos se registraron a las 11:30 horas sobre el tramo carretero Ciudad Obregón–Guaymas, a la altura del poblado de Vícam, municipio de Guaymas, como resultado de trabajos de inteligencia que alertaban sobre el posible traslado de narcóticos desde la región sur hacia el norte de Sonora.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes lograron la detención de una persona originaria de Mocorito, Sinaloa.

Localizaron 15 paquetes de presunta metanfetamina

Durante la inspección, las autoridades aseguraron 13 paquetes confeccionados con cinta, que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, así como dos paquetes más ocultos en la suela de un par de zapatos.

En el lugar también fue asegurada una camioneta tipo minivan, marca Chrysler, línea Town & Country, modelo 2008, color beige, que tenía placas de circulación sobrepuestas.

La persona detenida, junto con la presunta droga y el vehículo asegurado, fue puesta a disposición de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en Guaymas, donde se determinará su situación jurídica.

Reportero: Roberto Bahena N+

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