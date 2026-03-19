Localizan Cuerpo Sin Vida Atado de Manos y Calcinado en Ciudad Obregón, Sonora

El cuerpo sin vida de una persona, con visibles huellas de violencia, fue localizado la tarde del miércoles en la colonia Los Patios, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; se encontraba calcinado, en avanzado estado de descomposición y atado de pies y manos.

El hallazgo se registró alrededor de las 17:30 horas en un predio ubicado en las calles San Merino y Terraza, donde el cadáver, además, estaba siendo devorado por animales carroñeros. Debido a las condiciones en que fue encontrado, no ha sido posible establecer características físicas de la víctima, aunque de manera preliminar se presume que podría tratarse de un hombre.

El cuerpo estaba amarrado de pies y manos con un cable de color negro

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo estaba amarrado con un cable de color negro. La localización fue realizada por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, tras un reporte previo al número de emergencias 911.

Al sitio también acudieron integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, así como autoridades, quienes resguardaron el área para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que en ese mismo sector, durante el mes de febrero, fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se llevarán a cabo las diligencias para su identificación.

Reportero: Roberto Bahena N+

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