Detienen a "El Chanate" en Posesión de 32 Envoltorios de Metanfetaminas en Ciudad Obregón

Juan Erasmo "N", alias "El Chanate", de 47 años, fue detenido tras un cateo ejecutado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de la Defensa Nacional, en Ciudad Obregón.

El sujeto fue aprehendido por las autoridades en la colonia México, señalado por presunto delito contra la salud, derivado de investigaciones ministeriales tras diversas denuncias ciudadanas que resaltan la actividad delictiva en el sector.

"El Chanate" fue localizado dentro del domicilio, donde también fueron encontrados 32 envoltorios de metanfetaminas, droga sintética mejor conocida como "cristal", los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Aseguran paquetes de presunta droga en carretera de Sonora

En hechos aislados, se aseguraron diversos paquetes de presunta droga y se detuvo a una persona, durante un operativo realizado por personal militar y de la Guardia Nacional.

Los hechos se registraron a las 11:30 horas sobre el tramo carretero Ciudad Obregón–Guaymas, a la altura del poblado de Vícam, municipio de Guaymas, Sonora.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron 13 paquetes que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, así como dos paquetes más ocultos en la suela de un par de zapatos.

La persona detenida, junto con la presunta droga y el vehículo asegurado, fue puesta a disposición de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en Guaymas, donde se determinará su situación jurídica.

Reportero: Roberto Bahena N+

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