Mujer de la Tercera Edad Murió entre Veladoras dentro de su Casa en Puebla

Este jueves 26 de febrero se reportó el hallazgo de una mujer de la tercera edad sin signos vitales, al interior de su propia casa ubicada en el municipio de San Pedro Cholula en Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cholula en Puebla (SSC) atendió un reporte de olores fétidos en un inmueble ubicado en el Barrio de San Pablo Tecamac. En el sitio, vecinos informaron que habitaba una mujer de edad avanzada, a quien no habían visto desde hace tiempo.

De acuerdo con versiones preliminares el fallecimiento podría corresponder a una muerte natural al interior de la vivienda, donde también había colocadas varias veladoras cercanas al cuerpo.

Se sabe que los agentes se entrevistaron con el propietario del inmueble ubicado en el Barrio de San Pablo Tecamac perteneciente a San Pedro Cholula, quien sería el hijo de la mujer fallecida.

Investigan muerte de una mujer al interior de su casa en Puebla; su hijo fue detenido

El hombre habría sido asegurado por la policía como parte de la investigación, a fin de conocer la razón por la que el hombre no notificó a las autoridades sobre la muerte de la mujer de la tercera edad.

Las autoridades descartaron que las veladoras correspondieran a un ritual. Foto: SSC Cholula

La corporación policial informó que se descarta que el hecho esté relacionado con algún ritual, o que la persona se hubiera encontrado maniatada.

Tras el hallazgo se notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para iniciar la investigación correspondiente y determinar con precisión las causas del deceso conforme a ley.

Con información de N+

