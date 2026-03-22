Vinculan a Proceso a "El Güero" Beltrán y 12 Más Por Delitos Ligados con Delincuencia Organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer obtuvo la vinculación a proceso en contra de 13 personas, entre ellas Omar "N", "El Güero" Beltran o "H10", por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, así como contra la salud.

Dicha determinación se dictó luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en continuación de audiencia inicial, aportara los datos de prueba suficientes; además, se fijaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.

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Se aseguraron armas y droga durante su detención

Guillermo “N”, Omar “N”, Felicito “N”, Sergio “N”, José “N”, Flora “N”, Valentín “N”, Brígido “N”, Jesús “N”, Pedro “N”, Sergio “N”, Abdel “N” y Miguel “N”, fueron detenidos, derivado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al ejecutar orden de cateo en San Luis Río Colorado, Sonora; en Mexicali, Baja California, y en Culiacán, Sinaloa.

Durante la diligencia, se aseguraron armas cortas y una larga, cartuchos, un cargador, una báscula gramera, teléfonos celulares, una bolsa con marihuana y otra con cocaína, equipos de comunicación entre otros objetos.

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