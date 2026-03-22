Confirman Fechas de Pago Pensión IMSS e ISSSTE Abril 2026; ¿Quiénes Cobran Antes de Vacaciones?

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, las personas jubiladas comienzan a preguntar cuándo recibirán el pago de la pensión IMSS o ISSSTE correspondiente a abril 2026, pues en periodo de descanso siempre hay gastos que hacer y se suma el cierre de bancos. Si tú te encuentras con la duda de cuándo cae el pago de la pensión, aquí te damos a conocer las fechas que ya fueron confirmadas en el calendario y quiénes son las personas que cobrarán primero.

Y es que, como te hemos dado a conocer, estos días se realiza también el depósito de la Pensión Bienestar, que no debe confundirse con el pago de la jubilación, pese a que algunas personas puedan recibir ambos.

Video: Como Dar de Baja Beneficiario Pension del Bienestar por Fallecimiento

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE en abril 2026?

Con el calendario de pagos de la pensión ISSSTE, se ha confirmado que las y los jubilados que cobran el monto de retiro como parte de los trabajadores del Estado recibirán el 27 de marzo el depósito correspondiente a abril 2026.

Como ya es tradición, este pago se realiza el último día hábil antes del inicio del mes, para que las personas pensionadas puedan administrar y gestionar sus gastos mensuales a tiempo.

En este caso, pese a que el mes cuenta con 31 días, debido al inicio del periodo vacacional y cierre de bancos por Semana Santa, el depósito caerá antes. Con ello, estas personas serán las que cobren primero, respecto a la pensión IMSS.

¿Cuándo cae el pago de pensión IMSS en abril 2026?

A diferencia de las y los pensionados de ISSSTE, las personas jubiladas en IMSS recibirán el pago en pleno periodo vacacional. De acuerdo con el calendario dado a conocer por el instituto, se paga el miércoles 1 de abril 2026.

Ya que los bancos cerrarán el 2 y 3 del mismo mes, te recomendamos tomar previsiones para realizar tus movimientos financieros,

El calendario de pensión IMSS sigue así lo que resta del 2026:

Quinto pago: Lunes 4 de mayo 2026.

Sexto pago: Lunes 1 de junio 2026.

Séptimo pago: Miércoles 1 de julio 2026.

Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.

Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.

Décimo pago: Jueves 1 de octubre 2026.

Undécimo pago: Lunes 2 de noviembre 2026.

Doceavo pago: Martes 1 de diciembre 2026.

Te recordamos que los pensionados y jubilados del IMSS que recibirán el cuarto pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguno de los siguientes ocho casos:

Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE).

Orfandad.

Incapacidad permanente.

Viudez.

Invalidez.

Retiro.

IMSS-ISSSTE.

Ascendientes.

Historias recomendadas:

¿Mañana Abre Registro la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Fechas para Pedir Apoyo $3,100

Trump Confirma que ICE Apoyará a TSA en Aeropuertos de EUA Ante Falta de Acuerdo con Demócratas



DMZ