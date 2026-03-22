Confirman Fechas de Pago Pensión IMSS e ISSSTE Abril 2026; ¿Quiénes Cobran Antes de Vacaciones?
Daniel Zainos N+
Te damos a conocer cuándo se realizarán los pagos de la pensión IMSS e ISSSTE, ante los días de vacaciones y cierre de bancos por Semana Santa
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Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, las personas jubiladas comienzan a preguntar cuándo recibirán el pago de la pensión IMSS o ISSSTE correspondiente a abril 2026, pues en periodo de descanso siempre hay gastos que hacer y se suma el cierre de bancos. Si tú te encuentras con la duda de cuándo cae el pago de la pensión, aquí te damos a conocer las fechas que ya fueron confirmadas en el calendario y quiénes son las personas que cobrarán primero.
Y es que, como te hemos dado a conocer, estos días se realiza también el depósito de la Pensión Bienestar, que no debe confundirse con el pago de la jubilación, pese a que algunas personas puedan recibir ambos.
¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE en abril 2026?
Con el calendario de pagos de la pensión ISSSTE, se ha confirmado que las y los jubilados que cobran el monto de retiro como parte de los trabajadores del Estado recibirán el 27 de marzo el depósito correspondiente a abril 2026.
Como ya es tradición, este pago se realiza el último día hábil antes del inicio del mes, para que las personas pensionadas puedan administrar y gestionar sus gastos mensuales a tiempo.
En este caso, pese a que el mes cuenta con 31 días, debido al inicio del periodo vacacional y cierre de bancos por Semana Santa, el depósito caerá antes. Con ello, estas personas serán las que cobren primero, respecto a la pensión IMSS.
¿Cuándo cae el pago de pensión IMSS en abril 2026?
A diferencia de las y los pensionados de ISSSTE, las personas jubiladas en IMSS recibirán el pago en pleno periodo vacacional. De acuerdo con el calendario dado a conocer por el instituto, se paga el miércoles 1 de abril 2026.
Ya que los bancos cerrarán el 2 y 3 del mismo mes, te recomendamos tomar previsiones para realizar tus movimientos financieros,
El calendario de pensión IMSS sigue así lo que resta del 2026:
- Quinto pago: Lunes 4 de mayo 2026.
- Sexto pago: Lunes 1 de junio 2026.
- Séptimo pago: Miércoles 1 de julio 2026.
- Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.
- Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.
- Décimo pago: Jueves 1 de octubre 2026.
- Undécimo pago: Lunes 2 de noviembre 2026.
- Doceavo pago: Martes 1 de diciembre 2026.
Te recordamos que los pensionados y jubilados del IMSS que recibirán el cuarto pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguno de los siguientes ocho casos:
- Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE).
- Orfandad.
- Incapacidad permanente.
- Viudez.
- Invalidez.
- Retiro.
- IMSS-ISSSTE.
- Ascendientes.
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