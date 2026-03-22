Trump Confirma que ICE Apoyará a TSA en Aeropuertos de EUA Ante Falta de Acuerdo con Demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) apoyarán en las labores realizadas por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, siglas en inglés), mientras sigue el cierre parcial del gobierno, que mantiene sin pago a miles de trabajadores del departamento.

"El lunes, ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a los EE. UU. al retener el dinero que se acordó hace mucho tiempo con contratos firmados y sellados, y todo eso. Pero ojo, no importa lo bien que haga ICE, los lunáticos que lideran a los incompetentes demócratas criticarán duramente su trabajo. ¡HARÁN UN TRABAJO FANTÁSTICO! ¡El gran Tom Homan está al mando!"

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