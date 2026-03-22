Irán Amenaza Destruir Instalaciones Energéticas de Todo Medio Oriente Ante Ultimátum de Trump.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo 22 de marzo que Irán destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en todo Medio Oriente si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del estrecho de Ormuz.

"Inmediatamente después de que las infraestructuras de nuestro país sean atacadas, las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible", amenazó Qalibaf en la red social X.

Qalibaf dijo que ese escenario provocaría que el precio del petróleo se dispare durante un largo periodo.

بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشت‌ناپذیر منهدم خواهند شد و قیمت نفت برای مدت‌ها بالاتر خواهد رفت. وألقِ ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَنَعوا. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica en la región, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

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El barril de Brent para entrega en mayo llegó a 112.91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.

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Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio un ultimátum para la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas; de lo contrario, dijo que Washington podría atacar y arrasar las centrales eléctricas de Irán.

Esta mañana, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, advirtió a Trump de que Teherán atacaría plantas energéticas, de desalinización e infraestructuras de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.

'Estrecho de Ormuz abierto a todos, menos para los enemigos'

Irán aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos, pese al plazo de 48 horas del presidente Donald Trump para la apertura del estratégico paso marítimo.

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"El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

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Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

El diplomático iraní dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la "agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países "para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos".

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Con información de EFE

ASJ

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