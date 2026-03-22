Helicóptero Black Hawk del Secretario de Seguridad de Chiapas Vuela Techos de Casas

Un helicóptero Black Hawk en el que viajaba Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad de Chiapas, voló los techos de al menos dos casas en una localidad de Tapachula, por lo que el funcionario dijo que pagaría los daños.

La aeronave, que pertenece a la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, causó daños en un par de viviendas de la comunidad Zaragoza, en la zona alta de Tapachula, Chiapas, momentos antes de aterrizar en una explanada.

En videos difundidos en redes se observa que la fuerza del aire de las aspas provocaron que volaran láminas metálicas de ambas casas, sin que se reportaran personas lesionadas.

En las imágenes se observa que personas que esperaban al secretario se resguardaron por el temor de ser impactados.

Aparicio Avendaño viajaba con más funcionarios y luego de descender dijo a las autoridades ejidales que se cubrirían los gastos de los daños.

"Ahí les vamos a pagar lo de las láminas", afirmó dos veces ante un poblador que realizaba una transmisión en Facebook.

Video: Chiapas Pone en Operación Agrupación Policial Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

La potencia del "Halcón negro"

El helicóptero Black Hawk está equipado con blindaje de alto nivel y visión nocturna que usan para operativos contra la delincuencia.

Aparicio Avendaño ha pilotado la aeronave en varias ocasiones para realizar recorridos aéreos durante operativos en zonas de alta incidencia delictiva.

Esta unidad fue presentada en julio de 2025 en instalaciones de la Zona Naval XXII, en Puerto Chiapas, Tapachula, junto con unidades tácticas Monster 28 y 30.

El gobierno de Eduardo Ramírez adquirió el vehículo para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado, principalmente en zonas fronterizas. Opera bajo el agrupamiento Fuerzas de Reacción Pakal (FRIP) para la vigilancia aérea y rápida respuesta.

Los precios de modelos modernos de Black Hawk rondan entre 15 y 25 millones de dólares por unidad, mientras que las versiones para operaciones especiales se cotizan hasta en 50 millones de dólares.

Es un helicóptero utilitario militar mediano fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky, con capacidad para transportar a dos pilotos y dos artilleros, así como hasta 14 o 16 soldados o 6 camillas.

Pesa alrededor de cuatro toneladas y su velocidad aproximada máxima es de 290 a 357 km/h con un techo de vuelo de 5 mil 800 metros. Puede ser equipado con ametralladoras laterales de M240 y Minigun, además de cohetes y misiles Hellfire. Se usa en operaciones militares, evacuación médica, misiones de rescate y desastres naturales.

Las autoridades de Chiapas han asegurado que esta unidad garantizará mayor cobertura en regiones de difícil acceso, donde se requiere intervención rápida y eficiente.

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Con información de Juan Álvarez Moreno

ASJ