¡Pumas Gana el Clásico Capitalino al América Con Final Polémica!.

Pumas se impuso 1-0 al América en tiempo agregado ​​​​por la vía penal y se llevó el clásico capitalino, pero el encuentro quedó envuelto en polémica por una posible mano que hubiera dado a las Águilas la oportunidad del empate.

En los últimos segundos del encuentro, luego de un cabezazo de Vinicius Lima en el área, el esférico golpeó en el brazo izquierdo del defensor Antonio Leone, lo que permitió un rechazo de la zona peligrosa.

Enseguida, los jugadores azulcremas reclamaron a César Arturo Ramos que se revisara lo posible infracción, pero el silbante no accedió y luego de reanudar el partido, pitó el final.

Apenas se terminó el juego, aficionados y comentaristas expresaron su molestia por la derrota y porque Ramos no verificó si hubo mano. Fernando Guerrero, exárbitro mundialista, afirmó que había penal para el América.

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"Penal a favor de @ClubAmerica que NO se sanciona. Mano del jugador de @PumasMX La mano está en posición no justificable y amplia el volumen de su cuerpo. Mal César Ramos y mal el VAR. #erapenal", compartió en su cuenta de X.

Al minuto 90+5, el paraguayo Robert Morales marcó desde los 11 pasos el triunfo de los locales, que llegaron a 23 puntos para subir al cuarto lugar de la mano de Efraín Juárez.

"Es frustrante"

Las Águilas, comandadas por el entrenador brasileño André Jardine, perdieron por quinta vez en la campaña y se quedaron con 17 unidades en la octava posición.

"Tuvimos siempre la sensación de estar controlando el juego, generando poco, es verdad, pero también sufriendo muy poco. Es frustrante perder un clásico en campo rival donde, mínimo, tenías que haber salido con un empate", apuntó Jardine en conferencia.

Pumas se acercó al gol en el primer tiempo con un remate del brasileño Junhino que devolvió el madero y con un remate de media distancia también inquietó el uruguayo Brian Rodríguez.

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El guardameta Rodolfo Cota desmontó a Morales otro ataque de Pumas en el comienzo de la segunda parte.

Pumas se fue al ataque en el cierre. La mayor parte de la segunda mitad tuvo más ímpetu, pero sin jugadas peligrosas. Sobre el final, el colombiano Cristian Borja cometió una falta en el área y provocó un penalti, que Morales cambió por gol.

Los universitarios suman 7 puntos menos que el líder Guadalajara, que este sábado venció a Monterrey por 2-3.

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Con información de Agencias

ASJ