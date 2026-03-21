Aficionados Con Boletos Falsos Intentaron Entrar al Pumas vs América y Causaron Aglomeración.

Una aglomeración se registró en dos acceso del Estadio Olímpico Universitario la noche de este sábado 21 de marzo, debido a que un grupo de personas intentó ingresar con boletos falsos al clásico capitalino, informó la policía.

La entrada se retrasó en los accesos A y B, por lo que agentes tuvieron que realizar una valla de contención luego de las molestias de los asistentes al juego del Pumas vs América, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-DMX).

"En el acceso A y B del Estadio Olímpico Universitario, se tuvo aglomeración de personas previo al partido, ya que personal encargado de la seguridad del recinto detectó irregularidades en el boletaje, incluyendo a un grupo numeroso de personas que intentó ingresar con boletos apócrifos, lo que generó un acceso más lento de los aficionados e inconformidad", indicó en un na breve ficha informativa.

"Por lo que, policías de la SSC realizaron una valla de contención para apoyar a la organización de los asistentes y dar mayor afluencia en el acceso, realizandose todo bajo control", añadió.

En redes sociales circularon videos de cómo personas se encontraban amontonadas en una parte de la entrada, mientras otras intentaban poner orden junto con los policías.

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ASJ