Cuba Sufre Nuevo Apagón Nacional, se Agudiza Crisis Energética en el País

Cuba volvió a quedar a oscuras este sábado tras un nuevo apagón nacional provocado por la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrida a las 18:38 hora local (22:38 GMT). Se trata del segundo colapso en menos de una semana y el séptimo registrado en el último año y medio, reflejo de la creciente fragilidad del sistema energético del país.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó el incidente a través de redes sociales, señalando que ya se han activado los protocolos para restablecer el servicio eléctrico. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas de la desconexión.

Crisis Energética Asfixia a Familias Cubanas en Cubrir Costo de la Canasta Básica

La crisis energética que atraviesa la isla desde mediados de 2024 se ha intensificado en los últimos meses. Entre los factores más determinantes se encuentra la escasez de combustible, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, lo que ha llevado los cortes eléctricos a niveles críticos.

Segundo en una semana

En las últimas dos semanas, Cuba ha experimentado dos apagones nacionales y un corte masivo que dejó sin electricidad a aproximadamente dos tercios del país. En condiciones habituales, los cortes ya son prolongados: en La Habana alcanzan unas 15 horas diarias, mientras que en otras regiones se han reportado interrupciones de hasta 48 horas continuas.

¿Qué Está Pasando en Cuba? Crisis, Apagones y Protestas Inundan la Isla

El restablecimiento del SEN suele ser un proceso complejo y prolongado. Inicia con la activación de fuentes de generación de arranque rápido, como sistemas solares, hidroeléctricos y motores, para abastecer zonas aisladas que luego se interconectan progresivamente. El objetivo es reactivar las centrales termoeléctricas, base del sistema eléctrico cubano, que permiten generar grandes volúmenes de energía.

Sin embargo, la actual escasez de diésel y fueloil representa un obstáculo significativo para este proceso. La falta de estos combustibles limita la capacidad de poner en marcha los motores de generación, lo que podría retrasar aún más la recuperación del servicio eléctrico en todo el país.

Historias recomendadas:

EU Pide Desechar Apelación de Genaro García Luna por Caso de Narcotráfico

Irán Amenaza con Atacar Sitios Turísticos del Mundo Donde Haya Militares de EUA e Israel