EU Pide Desechar Apelación de Genaro García Luna por Caso de Narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que rechace la apelación interpuesta por Genaro García Luna contra la sentencia que se le dictó por cargos vinculados al narcotráfico.

A través de un documento, firmado por el fiscal especial Adam Amir en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, el gobierno estadounidense sostiene que la evidencia presentada durante el juicio es contundente y acredita la colaboración del exsecretario de Seguridad con el Cártel de Sinaloa. Según el posicionamiento, la carga probatoria no deja espacio a dudas, más allá de posibles fallas menores en el proceso.

La fiscalía enfatizó que, tras un juicio de cinco semanas realizado en febrero de 2024 en una corte federal de Brooklyn, el jurado concluyó que García Luna incurrió en actos de corrupción al aceptar millones de dólares en sobornos por parte de una de las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas de México.

En ese proceso, el exfuncionario fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas y delincuencia organizada, validando la teoría de los fiscales sobre su presunta colaboración con el grupo criminal.

Sentencia de García Luna

El 18 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años y 3 meses de prisión de prisión, luego de rechazar una solicitud para repetir el juicio. La condena establece como fecha estimada de liberación el año 2052. Tras varios traslados, García Luna fue ingresado a la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde permanece.

Casi un año después, su defensa presentó la apelación argumentando irregularidades, entre ellas presunto perjurio de testigos, fallas en la entrega de pruebas, admisión indebida de evidencia patrimonial y limitaciones al contrainterrogatorio.

No obstante, los fiscales rechazaron estos señalamientos y aseguraron que se cumplió ampliamente con la entrega de información, al facilitar más de un millón de documentos a la defensa.

Historias recomendadas: