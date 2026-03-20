Irán Amenaza con Atacar Sitios Turísticos del Mundo Donde Haya Militares de EUA e Israel

El ejército de Irán amenazó con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estén de vacaciones o visiten centros de ocio turísticos. Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército de Irán, declaró que los complejos turísticos del mundo no serán sitios seguros para los militares.

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Irán afirma que atacará a militares de EUA e Israel durante sus vacaciones

Este viernes 20 de marzo, el Ejército de Irán anunció que podría atacar sitios turísticos y complejos de ocio a donde vayan militares de Estados Unidos e Israel. En un mensaje emitido por la televisión estatal, el portavoz Abolfazl Shekarchi declaró que Irán vigila a funcionarios y elementos de ambos países:

“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”.

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El vocero del Ejército de Irán aseguró que los ataques en represalia podría ocurrir cuando estos militares estén de vacaciones, por lo que estarían en la mira centros turísticos alrededor del mundo:

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”.

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Ayatolá afirma que el enemigo ha sido derrotado

El mensaje llega después de que se confirmara la muerte de Ali Mohamad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria. Además, por el año nuevo persa, Mojtaba Jamenei, nuevo ayatolá, emitió un mensaje en voz donde afirmó que “el enemigo” de la República Islámica había sido derrotado:

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre vosotros, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”.

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Añadió que sus enemigos han comenzado a soltar “palabras contradictorias y sin sentido” y que la muerte de su padre, Alí Jamenei, solo hizo más fuerte a Irán:

“Pensaban que al matar a nuestro líder, capitularíamos, pero nos hemos vuelto más fuertes”.

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Con información de AFP