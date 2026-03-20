Trump Responde al Papa León XIV Sobre Guerra en Irán: "No Quiero Hacer un Alto al Fuego"

El presidente Donald Trump dijo este viernes 20 de marzo 2026, que no quiere un alto al fuego en Irán, aunque anunció que Estados Unidos casi completa al 100% la guerra contra la República Islámica, pues han destruido la armada del país.

"Hemos destruido su defensa antiaérea. Lo hemos destruido todo... Desde un punto de vista militar, están acabados".

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La respuesta de Trump se da en el contexto del llamado del Papa León XIV de hacer un alto al fuego y retomar el diálogo. Sin embargo, hoy, dijo que no quiere un alto al fuego, aunque aceptó que puede haber diálogo.

"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió el presidente en la Casa Blanca tras ser cuestionado por la petición del Papa.

Más tarde, en su cuenta de Truth Social, Trump volvió a decir que están muy cerca de alcanzar sus 5 objetivos militares en Oriente Medio, los cuales enlistó.

"Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán".

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¿Cuáles son los objetivos militares de Trump en Oriente Medio?

Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos.

Destrucción de la base industrial de defensa de Irán.

Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo.

Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, si se produjera.

Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluyendo a Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros.

Además, sobre el Estrecho de Ormuz, lugar por donde circula una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, dijo que deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan, ya que, señaló que ¡Estados Unidos no lo hace!

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"Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán", ya que aseguró será una operación militar sencilla.

Países del Golfo como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes exportan gran parte de su crudo a través del Estrecho de Ormuz.

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