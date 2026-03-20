México vs Portugal: ¿Qué Futbolistas Jugarán el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Ya falta muy poco para el partido México vs Portugal, que se jugará en la CDMX. Se trata de un duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 y los entrenadores de ambas selecciones aprovecharán para ir perfilando sus cuadros titulares.

Además, tanto México como Portugal usarán este encuentro de carácter amistoso para observar a futbolistas que pueden colarse en la lista definitiva para la justa mundialista que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

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Por parte de la Selección Mexicana, el estratega Javier Aguirre convocó a 26 elementos de la Liga MX y del futbol de otras partes del mundo. Llamó especialmente la atención que incluyó en la lista por primera vez al mexicano-español Álvaro Fidalgo; además, volvió a llamar al veterano Guillermo Ochoa en la portería.

Mientras que en la Selección de Portugal, el entrenador Roberto Martinez prescindió de Cristiano Ronaldo por motivos de salud. Y es que el astro luso no estará en los amistosos ante México y Estados Unidos debido a que arrastra una sobrecarga muscular.

El técnico Roberto Martinez explicó que no quieren poner en riesgo su integridad física en esta Fecha FIFA: “No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”.

Pero aunque no contará con CR7, la Selección de Portugal cuenta con futbolistas de mucho talento que estarán en la alineación ante el equipo tricolor, como son: Diogo Costa, Matheus Nunes, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto y Rafael Leao.

Mientras que el timonel Javier “Vasco” Aguirre echará mano de varios elementos de la legión extranjera y otros de la Liga MX para encarar a los portugueses: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

El partido México vs Portugal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en la CDMX. Y posteriormente, el martes 31 de marzo, el equipo tricolor se medirá a su similar de Bélgica. Ambos duelos están programados a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Quiénes Están en la Lista de Convocados para Amistosos contra Portugal y Bélgica? Así Queda Selección Mexicana

A continuación la lista de convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación contra Portugal y Bélgica, que se jugarán en el Estadio Banorte de la CDMX.

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Johan Vásquez (Genoa)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Angulo (Tigres)

Medios:

Denzell García (FC Juárez)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Érick Sánchez (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros:

Roberto Alvarado (Chivas)

Germán Berterame (Inter Miami)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Armando González (Chivas)

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Con información de N+

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