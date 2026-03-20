Murió Darío Doherr a los 31 Años de Edad: ¿Qué le Pasó al Exfutbolista?

El futbol vuelve a vestirse de luto, luego de que trascendiera la muerte del exdelantero Darío Doherr a los 31 años de edad. El deceso ocurrió en San Marcos, de su natal Guatemala.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Darío Doherr falleció luego de sufrir un accidente. En el mismo percance perdieron la vida otras tres personas, una mujer y dos hombres.

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Medios locales señalaron que los demás fallecidos son el empresario alemán Harald Undrum, su esposa Judith Mazariegos y el médico José Carlos Fuentes Orozco. También trascendió la versión de que la mujer de 26 años estaba embarazada, aunque eso aún no ha sido confirmado.

Hay que señalar que el exfutbolista de 31 años sobrevivió al accidente y fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de San Marcos, donde finalmente se confirmó su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que las cuatro personas que murieron viajaban a bordo de una avioneta Cessna 182, misma que se desplomó en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, en Guatemala.

Del mismo modo la DGAC señaló que inició una investigación para conocer las causas del accidente. Testigos aseguran que la aeronave perdió altitud de forma repentina. Las autoridades incluso dijeron que “las condiciones climáticas no eran favorables en la zona, por lo que no se descarta que eso haya influido”.

¿Quién era Darío Doherr, el exfubolusta fallecido en accidente de avioneta?

El último equipo de Darío Doherr, el Comunicaciones FC, hizo público su pesar y sus condolencias: “La directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y colaboradores de la institución presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, rogándole al creador que les conceda cristiana resignación. Descanse en paz”.

Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años de edad, nació el 28 de octubre de 1994 en Guatemala. Jugaba como delantero y vistió las playeras de equipos como Club de Futbol Universidad de San Carlos, Xelajú MC, Club Deportivo Antigua y Comunicaciones FC, con el que se retiró en el 2023.

Luego de renunciar a las canchas de futbol, Darío Doherr se dedicó a su otra pasión, que era la aviación. De hecho se desempeñaba como piloto civil y en sus redes sociales solía compartir videos e imágenes tomadas desde la avioneta en que viajaba.

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Con información de N+

RGC

