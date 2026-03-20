Muere Chuck Norris, Destacado Actor y Leyenda de las Artes Marciales, a los 86 Años

Este viernes, 20 de marzo de 2026, Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó su familia en un comunicado.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz", así lo informó la familia del actor a través de un comunicado.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái, luego de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai.

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Chuck Norris, una leyenda de las artes marciales

La familia señaló que "para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia".

Agregó que Chuck Norris "vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba" y que" a través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas.

La familia del actor dijo que mantendrá las circunstancias del fallecimiento en privado, pero aseguró que "estaba acompañado por su familia y en paz".

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre."Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.

Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.



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Con información de N+ y AFP.

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