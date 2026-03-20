¿De Qué Murió Chuck Norris? Esto Se Sabe del Fallecimiento del Icónico Actor Estadounidense

El actor estadounidense Chuck Norris, leyenda del cine de acción y de las artes marciales, murió a los 86 años de edad, informó su familia en un comunicado hoy, 20 de marzo de 2026.

En Instagram, su familia confirmó el deceso del icónico artista ayer por la mañana. Aquí te informamos sobre lo que se sabe hasta el momento de su fallecimiento.

Muere el icónico Chuck Norris

Este viernes, la familia Norris informó en redes sociales sobre el “repentino fallecimiento” del actor, conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon' (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger' (1993).

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, indicó.

En su comunicado, la familia destacó que Norris vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. “A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”, añadió.

¿De qué murió el actor?

Aunque no se han dado detalles sobre el fallecimiento, se sabe que el actor fue hospitalizado de emergencia en Hawái.

Ayer, el medio TMZ indicó que Chuck Norris fue hospitalizado por una emergencia médica no especificada.

Dicho reporte también señaló que lo ocurrido habría sido repentino, ya que apenas un día antes, el miércoles, el actor estaba entrenando en la isla.

La información llamó la atención entre sus seguidores, especialmente porque el actor había mostrado recientemente señales de mantenerse activo físicamente.

En tanto, la familia pidió respetar su privacidad en estos momentos de profundo dolor.

“Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia”, indicó.

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Con información de N+.