¿Suben los Precios de los Boletos de Avión en México? Advierten por Impacto de la Guerra en Irán

La guerra en Irán comienza a ejercer sus efectos sobre la economía mundial, debido a la subida de los precios del petróleo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que la subida de los precios de los boletos de avión es “inevitable” ante el encarecimiento de los hidrocarburos.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha dilatado por varias semanas y ha provocado disrupciones en el comercio de petróleo .

. El precio del barril crudo ha superado los cien dólares, rebasando niveles no vistos desde 2022.

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Director de la IATA advierte sobre inevitable subida de precios de boletos de avión

El precio del queroseno se ha duplicado desde que estalló el conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este derivado del petróleo ha tenido un alza superior a la de los precios del petróleo.

Durante una conferencia de prensa, Willie Walsh, actual director de la IATA, señaló que las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril. No obstante, este jueves el precio alcanzó los 216 dólares.

Las aerolíneas tienen márgenes medios de ganancia del 4%. Por ello, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos incrementos si la situación continúa. De prolongarse el conflicto, los precios de los billetes son “inevitables”.

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Turismo mundial podría sufrir afectaciones por subida en el petróleo

Según el director de la IATA, la subida en los precios ya se observa en algunos mercados, como en Estados Unidos. También varias aerolíneas de Europa han anunciado subidas en los precios para vuelos largos.

Walsh comparó la magnitud de la actual crisis con la que se vivió tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. En aquel entonces, los viajes de líneas trasatlánticas se derrumbaron durante algunos meses.

Durante un tipo de crisis, “la gente sigue viajando, pero viaja menos tiempo”, explicó. Por ello, el exejecutivo de British Airways anticipó que los hoteles, y la industria turística en general, podrían sufrir un impacto mayor al de las propias aerolíneas.

La IATA agrupa a más de 360 aerolíneas y sus asociados concentran cerca del 85% del tráfico aéreo mundial.

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