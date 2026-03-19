Precios de Petróleo y Gas se Disparan Luego de Ataques Iraníes en Instalaciones Energéticas.

Los precios mundiales del petróleo y del gas natural se dispararon este jueves 19 de marzo después de que Irán atacara una instalación clave de gas natural en Catar, capaz de suministrar una quinta parte del gas del mundo, así como dos refinerías de crudo en Kuwait.

Otros daños fueron registrados en una terminal de exportación de energía en Arabia Saudita, así como incidentes en instalaciones gasíferas y un yacimiento petrolífero en Emiratos Árabes Unidos, reportó New York Times.

Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los 119 dólares por ⁠barril este jueves, después de la represalia de la República Islámica en todo Medio Oriente a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone una grave ​escalada del conflicto.

En ese ataque no participaron ‌ni ‌Estados Unidos ni Catar, según dijo el presidente Donald Trump a última hora del miércoles. Medios estadounidenses afirman que el mandatario sí conocía de la ofensiva. South Pars es el sector iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, que Irán comparte con Doha -aliado de Washington- al otro ​lado del golfo Pérsico.

Arabia Saudita afirmó que interceptó y destruyó cuatro misiles balísticos lanzados en la víspera hacia Riad y un intento de ataque con drones contra ‌una instalación de gas.

La refinería SAMREF de Saudi Aramco, en la que Exxon tiene una participación, situada ⁠en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, también fue objeto de un ataque aéreo este jueves. Las operaciones ​de carga ​de petróleo en ​el ‌puerto se vieron interrumpidas, pero ya ​se reanudaron.

El ataque iraní alcanzó la terminal de Ras Laffan, en Catar, desde donde se embarca gas natural licuado. Este país normalmente suministra alrededor del 20% del consumo mundial de GNL, que puede transportarse en barco. La instalación cerró tras un ataque con drones.

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Las ofensivas aumentaron los temores de que la crisis energética desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros pueda ser más prolongada y más amplia de lo previsto, con daños duraderos a la producción de petróleo y gas.

Las acciones mundiales retrocedieron después de que las de Wall Street se desplomaran, mientras los precios del petróleo reanudaban su escalada. El S&P 500 cayó un 1.4% el miércoles hasta 6.624,70, pasando a registrar pérdidas en lo que va de la semana. El promedio industrial Dow Jones bajó el 1.6% hasta 46.225,15, y el compuesto Nasdaq retrocedió 1.5% hasta 22.152,42.

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El referente europeo TTF para los precios del gas natural cotizaba un 24% más alto el jueves.

A las 4:26 horas, tiempo del centro de México, los futuros del Brent ganaban 7.39 dólares, o ‌un 6,9%, a 114.77 dólares el barril, después de avanzar más de 10 dólares más temprano, hasta tocar un pico de 119.13 dólares, cerca del máximo de tres años y medio registrado el 9 de marzo.

El West Texas Intermediate ⁠en Estados Unidos (WTI) subía 27 centavos, o un 0.3%, a 96.59 dólares por barril, tras mejorar casi 4 dólares antes, a 100.02 dólares. ‌

El WTI ha estado cotizando con su mayor descuento respecto ‌al Brent en 11 años.

Mientras que el contrato de futuros Henry Hub, el referente del gas natural en Estados Unidos, subió un 5.1%.

A medida que se disparaban los precios del petróleo y el gas, las acciones mundiales retrocedieron y los futuros en Estados Unidos bajaron un 0.2%.

Afectaciones en Europa y Asia

Los precios del gas en Europa se dispararon hasta alcanzar su nivel más alto en más de tres años.

El DAX alemán perdió un 2.1% hasta 23.015,40 y el CAC 40 en París cayó un 1.5% hasta 7.848,88. El FTSE 100 británico cedió un 1.7% hasta 10.134,02.

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En las operaciones bursátiles en Asia, el Nikkei 225 de Tokio cayó un 3,4% hasta 53.372,53, después de que el Banco de Japón optara por mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un 0,75%, y citara la guerra con Irán como uno de los factores.

En su comunicado de política monetaria, el Banco de Japón señaló que "a raíz del aumento de la tensión en Medio Oriente, los mercados financieros y de capitales mundiales han sido volátiles y los precios del crudo han subido de manera significativa; los acontecimientos futuros ameritan atención".

Los precios más altos del petróleo son una pesada carga para Japón, que, al igual que Corea del Sur y Taiwán, depende de las importaciones de la mayoría de las materias primas para industrias que dependen en gran medida del petróleo y sus derivados.

El Kospi en Seúl perdió un 2.7% y se ubicó en 5.763,22. En Hong Kong, el Hang Seng bajó 2% hasta 25.507,89, mientras que el índice compuesto de Shanghái cedió 1.6% hasta 3.996,44.

El S&P/ASX 200 de Australia perdió 1,7% hasta 8.497,80 y el Taiex de Taiwán cayó 1.9%. En India, que también ha sufrido por los shocks en el suministro de petróleo y gas, el Sensex perdió un 2,3%.

El bloqueo del estrecho de Ormuz para la mayor parte del tráfico de petroleros ha dejado al gas sin a dónde ir.

Si las interrupciones derivadas de los ataques de Irán contra la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo mantienen altos los precios del petróleo y el gas durante mucho tiempo, podrían crear una debilitante ola de inflación para la economía mundial.

La Reserva Federal mantuvo ⁠las tasas de interés sin cambios el miércoles, pronosticando una mayor inflación a medida que las autoridades monetarias evalúan el impacto de la guerra.

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Con información de AP y Reuters

ASJ

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