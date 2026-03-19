Messi Se Despide de la Concachampions, el Inter Miami Queda Eliminado

La noche de este miércoles el Inter Miami de Lionel Messi quedó eliminado en la Copa de Campeones de la Concacaf, al empatar 1-1 con el Nashville SC que clasificó a cuartos de final, por el criterio del doble valor del gol de visitante.

La semana pasada en la ida, terminaron 0-0 en Nashville.

El Inter Miami salió a jugar el partido bajo una amenaza constante de ser eliminado que pareció desaparecer al minuto 7 cuando Lionel Messi anotó el 1-0 gracias a una asistencia del español Sergio Reguilón.

Este es el gol 900 en la carrera de Messi, hazaña que perdió protagonismo en la parte final del encuentro, cuando al 74, el argentino Cristian Espinoza igualó el marcador 1-1 con una volea fulminante.

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En un intento desesperado por salvar la eliminatoria, al minuto 78 Mascherano, técnico del Inter Miami mandó al campo a Luis Suárez, pero el uruguayo sufrió, junto con Messi, su tercera eliminación consecutiva en la Concachampions.

América a cuartos

Las Águilas del América lograron una complicada clasificación, al empatar 1-1 con el Philadelphia Union en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

El América se llevó la serie con marcador acumulado de 2-1, luego de ganar 1-0 en la ida en Filadelfia la semana pasada.

Ahora los de Coapa se enfrentarán al Nashville SC en los cuartos de final.

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Con información de AFP

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