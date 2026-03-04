Del Apagón Masivo a la Ruptura de Relaciones Diplomáticas con Ecuador: ¿Qué Pasó en Cuba Hoy?

Unos seis millones de cubanos quedaron este miércoles 4 de marzo de 2026 sin suministro eléctrico después de que una avería en una central clave provocase la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios de Cuba, incluida La Habana, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Video relacionado: Trump Asegura que Cuba Buscará Trato con EUA tras Aranceles a Países que Suministran Petróleo

"Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN", escribió en redes sociales la UNE.

Se ha producido una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde Camagüey a Pinar del Río.

A esta hora Felton 1 se mantiene en línea y están activados todos los protocolos para comenzar la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 4, 2026

La causa de este apagón masivo se encuentra en la "salida inesperada" de la termoeléctrica Antonio Guiteras (Matanzas) por "un salidero en la caldera" a las 12:41 hora local. Esta central, una de las mayores del país, es fuente frecuente de problemas técnicos.

Panorama de oscuridad por apagón en Cuba, 4 de marzo de 2026. Foto: EFE

Tres horas después de la avería, apenas 2.5% de los clientes de La Habana contaban con servicio eléctrico, según la UNE.

Caos en telefonía móvil y fija por apagón

El apagón tumbó también completamente los sistemas de comunicaciones, tanto la telefonía móvil como la fija, e incluso -de forma temporal- la señal de radio y televisión nacional.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, escribió por su parte en redes: "Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética" y apuntó los primeros pasos de ese complejo proceso.

Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética. Ya comenzó el arranque ENERGAS Boca de Jaruco. Felton 1 se mantiene generando. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) March 4, 2026

Por un lado, la central termoeléctrica de Felton (Holguín), otra de las mayores del país, que "mantiene en línea" una de sus dos unidades, lo que teóricamente debería facilitar las tareas de reconexión.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado por el bloque estadounidense. Esta falla en la central Antonio Guiteras no guarda relación con la medida de Washington, pero la falta de combustible sí que se puede achacar directamente a esta medida de presión.

Antes de la avería, la UNE ya preveía para este miércoles, por la falta de capacidad de generación, grandes apagones durante toda la jornada, con el mayor de ellos cubriendo el 63% del país.

Cuba se recupera lentamente del apagón

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba se recupera lentamente ocho horas después de la desconexión parcial que sufrió este miércoles a causa de la avería en una termoeléctrica que dejó sin servicio a más de seis millones de personas en dos tercios del país caribeño.

El director del despacho nacional de cargas del Ministerio de Energía y Minas, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que se ha logrado energizar, en la región oriental desde la provincia Guantánamo hasta la ciudad de Camagüey, aunque de "forma limitada", con prioridad del servicio eléctrico para sistemas vitales como los hospitales y las fuentes de abastecimiento de agua.

Ecuador declara persona “non grata” al embajador de Cuba

También este miércoles 4 de marzo de 2026, Ecuador declaró persona “non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático y les otorgó 48 horas para que abandonen el país sudamericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano informó en un comunicado que la medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque no precisó de inmediato sobre los motivos de esa decisión.

Refirió que el artículo nueve de ese convenio confiere a un país receptor la facultad de comunicar que el personal diplomático de la misión o cualquier otro miembro es persona non grata, sin tener que exponer los motivos de su medida.

Cuba rechaza “decisión arbitraria e injustificada”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de #Cuba 🇨🇺rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del #Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.



📌 Comunicado del MINREX ⬇️

🔗https://t.co/nbSPwenHsf pic.twitter.com/71fBcLEunn — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 4, 2026

Posteriormente, Cuba rechazó enérgicamente lo que llamó una “decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador. Afirmó que la medida le fue comunicada en la misma jornada “sin aportar argumento alguno”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que no parecía casual que la medida se adopte en el contexto de “reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos” contra la isla. Añadió que el “acto inamistoso y sin precedentes daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”.

La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por el presidente Daniel Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

Hombre en embajada de Cuba en Quito quema papeles

Poco después del anuncio, se vio a un hombre en la terraza de la embajada de Cuba en Quito quemando papeles, que saca de una funda plástica, en un asador. Posteriormente, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa publicó un video en redes sociales, donde comentó: “Una parrillada de papeles”. No se pudo identificar a la persona que ejecutaba esa tarea ni tampoco si era funcionario cubano. La cancillería no ha dado una versión al respecto.

En los exteriores de la embajada cubana, en el norte de Quito, también se congregaron algunas personas para expresar su solidaridad con la delegación caribeña entre arengas de “Cuba sí, yanquis no” y colocaron flores en la puerta de la sede.

La medida tiene lugar en medio de la tensión entre Cuba y Estados Unidos que se agudizó tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos por terrorismo en las cortes estadounidenses.

Personas ponen flores en la fachada de la Embajada de Cuba este miércoles, en Quito, Ecuador. Foto: EFE

Tras el episodio en Caracas, el mandatario estadounidense Donald Trump intensificó los bloqueos de venta de petróleo a Cuba, a la que ha calificado de “nación fallida”. Ecuador es uno de los aliados y colaboradores de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI