Trump Da Ultimátum a Irán: Amenaza con Atacar Centrales Eléctricas si no Abre Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado un mensaje en su red social Truth en el que lanza una advertencia a Irán. En el texto, exige que el país “abra por completo, sin amenaza” el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

De no cumplirse esta condición, el mandatario afirma que Estados Unidos procederá a atacar y destruir diversas centrales eléctricas iraníes, comenzando “por la más grande primero”. El mensaje concluye con un breve agradecimiento por la atención al asunto, firmado como “Presidente Donald J. Trump”.

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La declaración ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica en Medio Oriente, donde el Estrecho de Ormuz es una vía clave para el tránsito global de petróleo, lo que amplifica la relevancia de cualquier amenaza sobre su operatividad.

Sin interés

Trump ya dijo ayer que no tiene ninguna intención de alcanzar un alto el fuego en Irán, después de que el papa León XVI pidiera una tregua y diálogo en el conflicto en Oriente Medio, que comenzó el pasado 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Hoy, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un video publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

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