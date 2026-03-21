Barco de Pasajeros Se incendia Tras Ataque de EUA e Israel en Isla de Jarg, Según Medios Iranís

Medios iraníes informaron hoy, sábado 21 de marzo 2026 de que un barco de pasajeros fue alcanzado y se incendió en la isla de Jarg, al suroeste de Irán, tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, perpetrado ayer.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el buque ‘Permisa’ fue atacado mientras se encontraba atracado en el muelle Perla de la isla, coincidiendo con el inicio del año nuevo persa, Noruz, que se celebró ayer a las 18:15 hora local (14:45 GMT).

Según el medio, en el momento del ataque no había personas a bordo de la embarcación, que cubría la ruta entre Jarg y el puerto de Ganaveh y tenía capacidad para transportar a unos 350 pasajeros por trayecto.

Bombardeos de EUA e Israel no paran

El ataque se produce después de los bombardeos estadounidenses del sábado pasado contra objetivos militares en la isla de Jarg, ubicada a 25 kilómetros al sur de la costa iraní y considerada el corazón de la industria petrolera de la República Islámica, ya que almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Irán respondió al ataque de las instalaciones energéticas de la isla con lanzamientos de misiles y drones contra varias refinerías de Arabia Saudí y Catar.

Con información de EFE

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