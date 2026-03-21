Crisis en Medio Oriente: EUA e Israel Lanzan Ataque contra Instalación Nuclear Iraní en Natanz

Cuando se cumplen tres semanas de la operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel continuaron con los bombardeos sobre objetivos dentro de Irán.

De acuerdo con la agencia de energía atómica de Irán, este sábado fue lanzado un ataque aéreo por parte de Estados Unidos e Israel sobre una instalación nuclear en la ciudad de Natanz.

"Tras los ataques criminales de EUA y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana".

Hasta el momento, la agencia no ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos en el complejo nuclear, ubicado en el centro de la República Islámica.

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Reducir embates militares

Este ataque se produce un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que estaba pensando en reducir las operaciones militares en Medio Oriente.

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Los dichos entraron en contradicción en los hechos, ya que Estados Unidos envió tres buques de asalto anfibio más y la llegada a la región de 2 mil 500 marines adicionales.

Por su parte, Irán amenazó con atacar lugares de ocio y turísticos en todo el mundo donde haya militares de Estados Unidos e Israel.

Importancia de Natanz

El complejo nuclear de Natanz es el principal sitio de enriquecimiento de Irán y ya había sido objeto de ataque al comienzo de las hostilidades. Incluso, varios de sus edificios parecían haber sido dañados.

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Esta planta está ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán y ya en la guerra de 12 días, lanzada por Israel y Estados unidos, en junio de 2025, también fue blanco de bombardeos.

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Con información de agencias

ICM