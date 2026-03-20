Júpiter y Saturno Suman 15 Nuevas Lunas, ¿Cómo las Descubrieron y Qué Tamaño Tienen?

El Centro de Planetas Menores, perteneciente al Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, oficializó la adición de 15 nuevas lunas para los dos planetas mayores del sistema solar. Júpiter sumó 4 lunas nuevas, mientras que Saturno sumó 11.

Saturno es el planeta con más lunas del sistema solar, con 285 satélites naturales.

es el planeta con más lunas del sistema solar, con naturales. Júpiter cuenta con 101 lunas según el último conteo del Centro de Planetas Menores.

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Galileo, el primero en admirar las lunas de Júpiter

Corría el año de 1609 cuando Galileo Galilei comenzó a observar el cielo de forma sistemática con un telescopio fabricado por él mismo.

Poco antes había llegado a Venecia la noticia de ese aparato recién inventado que alineaba lentes para ver objetos más lejanos. El telescopio, concebido como un invento comercial y militar, no había sido usado hasta ese momento como una herramienta para observar el cosmos.

Desde noviembre de 1609 y hasta 1610, el físico originario de Pisa observó la Luna, las manchas del Sol y se convirtió en el primer humano en observar los anillos de Saturno, aunque no los identificó como tales. Galileo también fue el primer humano en observar las cuatro lunas principales de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto.

Video: Captan Impresionante Imagen de Saturno y Sus Lunas

Por aquel entonces, el único satélite natural conocido era nuestra propia Luna. Con los años, el catálogo de objetos que orbitan a los demás planetas se amplió en cientos, pero aún hoy los astrónomos siguen encontrando lunas en el sistema solar.

Oficializan nuevas lunas de Júpiter y Saturno

Ahora, el Centro de Planetas Menores oficializó que Júpiter y Saturno han sumado nuevos satélites. El planeta mayor del sistema solar cuenta con 4 nuevas lunas, mientras que el planeta anillado tiene 11 satélites.

Saturno es el planeta con más satélites de todo nuestro vecindario espacial. Cuenta con 285 lunas, aunque la gran mayoría son objetos de tamaño menor y formas irregulares.

Por su parte, Júpiter tiene un total de 101 lunas, según este último conteo. El tercer lugar lo ocuparía Urano, con sus 28 lunas, mientras que Neptuno tiene 16. Marte, por su parte, tiene dos satélites. Notablemente, Venus y Mercurio no tienen ninguno.

Saturno captado por la sonda Cassini en 2012. Foto: NASA

Las 11 nuevas lunas de Saturno fueron descubiertas por el Academia Sínica, al que pertenece el Instituto de Astronomía y Astrofísica de Taiwán. El equipo liderado por Edward Ashton empleó el Telescopio Canadá-Francia-Hawái de Mauna Kea, en Hawái.

Por su parte, las 4 nuevas lunas de Júpiter fueron halladas por los astrónomos Scott Sheppard, del Instituto Carnegie, y David Tholen, de la Universidad de Hawái. Para este hallazgo, los astrónomos usaron el Observatorio de Las Campanas, en Chile, así como el telescopio Subaru, en Hawái.

Las lunas nuevas de Júpiter y Saturno son pequeñas y tenues

Todas estas lunas serían de gran tamaño. En promedio, los objetos descubiertos tienen un diámetro promedio de 3 kilómetros. Además, las órbitas de estos satélites serían mucho más amplias que las de las principales lunas de estos dos planetas.

Video: La Luna Oculta a Saturno: Momento Exacto

Por si fuera poco, su débil brillo les volvería en extremo difíciles de observar. Todos estos objetos tienen una magnitud aparente de 25 a 27. La magnitud aparente es una escala que va de números negativos para objetos muy brillantes, como la Luna (-12) o Venus (-4), hasta números positivos para objetos tenues, como Urano (5,68), que la mayor parte de las veces solo es visible con binoculares y telescopios.

Un ojo en extremo aguzado alcanza a ver objetos de magnitud 6 en condiciones atmosféricas óptimas. En cambio, estas 15 nuevas lunas estarían fuera del rango de todos los telescopios domésticos, que alcanzan, en los mejores casos, a ver objetos de magnitud 13.

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