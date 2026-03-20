Vinculan a Proceso a Erik 'N', Excampeón Mundial de Boxeo, por Abuso Sexual Agravado

La Fiscalía General del Estado de Baja California dio a conocer este viernes 20 de marzo que el excampeón mundial de boxeo Erik “N” fue vinculado a proceso, por el delito de abuso sexual agravado.

Conocido con el alias de “El Terrible”, el expugilista enfrentó un proceso judicial que ya se había reprogramado varias veces. Incluso la víctima alegó que en algunos casos no se le notificó de los cambios.

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Finalmente, la noche del jueves 19 de marzo concluyó la audiencia y el juez decidió vincular a proceso al acusado. Además, la Fiscalía General del Estado pidió al impartidor de justicia que estableciera medidas cautelares, entre ellas que Erik “N” no tenga comunicación alguna con la víctima.

El juez concedió un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía integre la carpeta de investigación con los datos complementarios que considere relevantes.

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¿Quién es “El Terrible”, Excampeón de Boxeo Acusado de Abuso Sexual?

“El Terrible” es un expugilista de 49 años que nació en Tijuana, Baja California. Fue el primer mexicano en conseguir los cinturones de campeón mundial en cuatro divisiones diferentes:supergallo, pluma, superpluma y superligero.

En su carrera enfrentó a peleadores de la talla de Marco Antonio Barrera, Marcos Maidana y Manny Pacquiao, por mencionar algunos.

Finalmente se retiró en el 2012 y se dedicó a la política, llegando a ocupar el cargo de diputado federal. También se ha desempeñado como comentarista deportivo en transmisiones de box a nivel nacional.

Con información de N+

RGC

